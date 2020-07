Romano: “Sanchez-Inter, no sconti. Pochissimo tempo per doppio accordo”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato del futuro di Alexis Sanchez, attaccante in prestito all’Inter dal Manchester United

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, nell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com” sul futuro di Alexis Sanchez, attaccante in prestito all’Inter dal Manchester United. “Non ci sarà alcuna forma di regalo o sconto. In queste ore, dopo una riunione con un emissario, il Manchester United ha confermato all’Inter che non presterà gratuitamente Alexis Sanchez fino alla fine dell’Europa League. Il cileno è stato concesso in prolungamento del prestito solo fino al 5 agosto, dunque non c’è la volontà di lasciar completare l’annata intera ad Alexis. Ecco perché la situazione si fa delicata: l’Inter vuole tenerlo con sé ma potrà farlo solo promettendone l’acquisto definitivo, deve comprare Sanchez oppure rientrerà a Manchester da inizio agosto“.

PROBLEMI – Romano prosegue sui problemi da superare per mantenere l’attaccante cileno in squadra. “In sostanza, per mantenere Alexis alla corte di Conte serve un accordo per acquistarlo. Lo United mira a liberarsi dei 55 milioni lordi di ingaggio ancora garantiti a Sanchez dall’attuale contratto faraonico firmato con i Red Devils. Ecco perché l’Inter entro il 5 agosto deve prendere una decisione: mollare Sanchez in via definitiva oppure comprarlo per trattenerlo in Europa League e anche oltre, per la stagione 2020/2021. Non spaventa l’accordo col giocatore con un netto taglio allo stipendio, Alexis è consapevole di come sia sproporzionato e apre a parlarne con l’Inter. Ma anche lo United vuole un indennizzo economico importante e non regala Sanchez, dunque c’è un doppio accordo da trovare in pochissimo tempo. E nessun favore ai nerazzurri dal Manchester…“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com