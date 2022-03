Romano: «Pinamonti, un club interessato! Stessi numeri di Scamacca»

Fabrizio Romano, esperto di mercato, in una nuova puntata del podcast Here We Go disponibile su Spotify, ha parlato del futuro di Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli e in prestito dall’Inter.

FUTURO – Romano parla dell’interesse dei biancocelesti per il giovane attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, e di quello che potrebbe succedere durante la prossima sessione di mercato estiva: «La Lazio in estate prenderà un attaccante per il ruolo di vice-Immobile e il primo nome è quello di Andrea Pinamonti. I biancocelesti sono molto convinti dalle sue prestazioni, Maurizio Sarri lo voleva addirittura a gennaio. Io non credo che l’Inter presterà ancora una volta il giovane attaccante, soprattutto dopo questa stagione. Si parla tanto di Gianluca Scamacca che è forte e segna, ma Pinamonti ha fatto lo stesso numero di gol quindi dubito che sarà ceduto ancora una volta in prestito».