Romano: “Pinamonti e Perisic tornano all’Inter per restare, la situazione”

Andrea Pinamonti

Fabrizio Romano su Calciomercato.com (QUI l’articolo) fa il punto su due situazioni di mercato in casa Inter, quelle di Pinamonti e Perisic.

QUARTA PUNTA – Pinamonti torna all’Inter. La società ha dovuto onorare una promessa fatta al Genoa un anno fa. Il costo totale sarà di 19 milioni, ma rispetto alle idee originali cambierà la formula. Uno stratagemma per dilazionare il pagamento viste le difficoltà del momento. Il giovane attaccante ora è destinato a rimanere come quarta punta dell’organico di Conte.

JOLLY – Un altro giocatore che può rimanere è Perisic. Il Bayern Monaco non ha rilanciato dopo l’offerta da 12 milioni e non ci sono state altre proposte. Conte ha fatto sapere al croato che lo terrebbe volentieri come jolly tra attacco e fascia sinistra. Una pedina utile in una stagione lunga. Dopo un anno di prestito non c’è più ansia di liberarsi di lui a ogni costo.