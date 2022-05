Romano: «Perisic presto deciderà futuro. Proposta Inter, ma anche 2 club»

Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Ivan Perisic, esterno croato in scadenza di contratto con il club nerazzurro: i dettagli.

INDISCREZIONE – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sul futuro di Ivan Perisic, esterno croato in scadenza di contratto con l’Inter. “Nulla è cambiato per Ivan Perisic. Deciderà presto il suo futuro con la nuova proposta di contratto dell’Inter sul tavolo, ma anche Tottenham e Chelsea interessati in quanto il suo accordo scadrà a giugno. La Juventus punta, per ora, su Paul Pogba e Angel Di Maria“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano