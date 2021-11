Romano: «Perisic felice all’Inter. Per il rinnovo ancora tutto aperto»

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, nel suo podcast Here We Go ha parlato della situazione all’Inter di Ivan Perisic e i possibili sviluppi sul rinnovo di contratto.

TRATTATIVE APERTE – Fabrizio Romano ha parlato della situazione di Ivan Perisic e delle possibilità che possa firmare un nuovo contratto con l’Inter: «Perisic sta giocando a livelli altissimi. Abbiamo parlato più volte della sua situazione contrattuale che è anche un po’ stata sottovalutata. Ora diventa un tema serio. Al momento non ha accordi con nessuno e non c’è la voglia di scappare dall’Inter. Anzi. È più che contento in nerazzurro, ama la città e da quello che so è tutto aperto. Non è escluso che non possa rinnovare. La situazione è assolutamente aperta».