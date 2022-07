Romano: «Onana scelse l’Inter a giugno 2021. Barcellona non interessato»

L’Inter ha ufficializzato, poco fa, l’acquisto a parametro zero di André Onana. Fabrizio Romano, sui suoi profili social, fa un appunto sostenendo come la volontà del giocatore ci fosse da tempo.

VOLONTA’- L’Inter ha ufficializzato l’acquisto del nuovo portiere dalla prossima stagione, André Onana. L’estremo difensore arriva a parametro zero dall’Ajax con l’Inter che ha atteso oggi per ufficializzarlo proprio per rispetto del suo vecchio club. Fabrizio Romano, sul suo profilo Twitter, fa un punto della situazione sostenendo come il giocatore avesse firmato il suo contratto tempo fa e come avesse scelto l’Inter da giugno 2021. Inoltre, in passato, si era parlato dell’inserimento del Barcellona ma Romano smentisce questa trattativa sostenendo come non ci sia stata mai la volontà di prenderlo. Onana voleva solo l’Inter e l’ha avuta.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano