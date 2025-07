Romano chiaro: «Napoli non sta trattando Lookman! Priorità si chiama Inter»

Fabrizio Romano ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione di mercato di Ademola Lookman, grande obiettivo dell’Inter per ultimare il proprio attacco. Di seguito il chiarimento.

LA SITUAZIONE – Fabrizio Romano si è così pronunciato, sul proprio canale Youtube, a proposito del possibile inserimento del Napoli per Ademola Lookman: «Non è giusto parlare di un Napoli che sta trattando Lookman. Il calciatore ha un accordo sui termini contrattuali con l’Inter, vuole andare al Club nerazzurro. Ha scelto l’Inter, che però non ha ancora chiuso con l’Atalanta. Qui dipende dalle società, il giocatore ha già fatto la sua scelta. L’Inter e il Napoli hanno due stili diversi. La prima sceglie un calciatore e poi prova a imbastire un affare, mentre la seconda tratta più profili nella stessa posizione e poi scelgono il proprio preferito».

Romano chiarisce sul possibile affondo del Napoli per Lookman! Inter sempre in vantaggio

CONCETTO RIBADITO – Romano ha poi proseguito: «Si tratta di strategie diverse, ma in ogni caso i partenopei non hanno aperto alcuna trattativa per Lookman. Finché l’Inter sarà in corsa, il giocatore non prenderà in considerazione altre ipotesi. Il nigeriano ha un accordo con l’Inter e vuole andare da loro, il Napoli si era mosso tempo fa su Lookman, ma in questo momento non c’è niente. La sua priorità si chiama Inter».