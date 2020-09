Romano: “Napoli forte su Boga, Inter eviterà rilanci sul giocatore”

Condividi questo articolo

boga

Fabrizio Romano su Calciomercato.com fa il punto della situazione su Jeremy Boga. Il Napoli punta forte sull’esterno, l’Inter invece non sembra aver intenzione di affondare.

NESSUN RILANCIO – Il Napoli ha un pensiero fisso sul mercato, che risponde al nome di Boga. L’esterno del Sassuolo è al centro dei pensieri del club azzurro e si prepara una nuova offerta. Bisognerà trovare la formula giusta, magari passando prima da qualche cessione. Per l’ivoriano si è parlato anche di Inter nei gironi scorsi, soprattutto per le parole di Carnevali. I nerazzurri però non hanno Boga nella loro lista di acquisti e non presenteranno rilanci a dispetto dei rumors.