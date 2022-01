Romano: «Nandez sperava nell’Inter in estate. Ora lui fa richieste…»

Fabrizio Romano ha parlato anche della situazione relativa al futuro di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari accostato all’Inter.

SITUAZIONE – Queste le parole nel corso di Deejay Football Club su Radio Deejay da parte di Fabrizio Romano su Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari accostato all’Inter. «Il Torino avrebbe un accordo con il Cagliari. Dal punto di vista dei club sono anche abbastanza avanti. Il punto è che il giocatore, da quello che so, ha fatto richieste importantissime al Toro dal punto di vista del contratto. E il Toro alle sue richieste non ci sta. E quindi per il momento il discorso è completamente congelato. Rischia di restare ancora lì perché il Napoli ci ha fatto un pensiero, ma non ha approfondito».

SPERANZA – Romano poi ha continuato. «Lui sperava di andare in una grande squadra. Lui sperava di andare all’Inter in estate. Poi l’Inter ha preso Dumfries, ha fatto un’altra scelta. Però lui aveva quella speranza lì. E adesso fa richieste da Inter al Toro, che ovviamente non ci sta».