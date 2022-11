Romano: «Molte squadre interessate a Bastoni, mi è stato detto che…»

Fabrizio Romano ha parlato a Givemesport riguardo Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Su di lui c’è l’interesse di diversi club di Premier League, con il Tottenham di Antonio Conte in prima fila.

CONTE – Alessandro Bastoni è tra i più cercati tra i giocatori dell’Inter. Il difensore sinistro piace parecchio in Premier League. Su di lui c’è il forte interesse dalle due squadre di Manchester, ma soprattutto del Tottenham di Antonio Conte. Il tecnico che lo ha lanciato, ora lo vuole con se a Londra. Secondo quanto riporta Givemesport gli Spurs sarebbero pronti a fare un’offerta di 50 milioni al club nerazzurro. L’obiettivo sarebbe acquistare l’italiano già a gennaio.

BASTONI – A tal proposito, proprio a Givemesport ha parlato Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, l’Inter non ha intenzione di vendere il suo gioiello in questa sessione di mercato: «Il Tottenham sta cercando un difensore centrale perché, in quella posizione, hanno bisogno di nuovo innesto, probabilmente già a gennaio. Ho visto tanti collegamenti con Alessandro Bastoni, mi è stato però detto che l’Inter non è aperta a cederlo a gennaio». Così Romano che chiude dunque i rumors di una cessione del difensore nerazzurro.