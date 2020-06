Romano: “Mertens-Napoli, firma vicina! Marotta corretto con De Laurentiis”

Mertens e il Napoli in dirittura d’arrivo. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, i legali del belga sono allo scambio di documenti con il club partenopeo per il rinnovo del contratto. Marotta ha dimostrato correttezza nei confronti di De Laurentiis. Di seguito quanto rivelato dal giornalista

FIRMA A UN PASSO – Dries Mertens e il Napoli hanno praticamente concluso il rinnovo di contratto che consentirà al belga di prolungare fino al 2022, con opzione per il terzo anno: “Scambio di documenti in corso tra i legali di Mertens e il Napoli per il nuovo contratto: confermato il rinnovo fino al giugno 2022 più opzione, accordo totale e firme ormai in dirittura d’arrivo”, scrive Fabrizio Romano.

CORRETTEZZA – Il giornalista, su “Calciomercato.com”, svela inoltre un aneddoto legato a Beppe Marotta. L’Amministratore Delegato nerazzurro nei giorni scorsi avrebbe chiamato Aurelio De Laurentiis per informarlo del tentativo di prendere Mertens, come segno di massima correttezza nei suoi confronti. L’Inter ha poi fatto un passo indietro, rispettando il volere del giocatore.