Romano: «Lukaku? La notizia è che nella sua testa l’Inter c’è»

Lukaku ha parlato a Sky Sport, in un’intervista che andrà per intero oggi ma la cui anticipazione ha già fatto clamore (vedi articolo). Il giornalista Fabrizio Romano, dal suo podcast Here We Go, ammette il malcontento del belga al Chelsea.

DI RITORNO? – Fabrizio Romano dà un giudizio sulle parole di Romelu Lukaku in relazione all’Inter: «Dichiarazioni importanti. Secondo me il vero messaggio che ne viene fuori è il malessere al Chelsea, vedi un giocatore coinvolto in maniera diversa rispetto all’Inter. Credo sia poco adatto all’idea di gioco di Thomas Tuchel. Per gennaio la situazione è assolutamente sotto controllo, sia per quanto riguarda l’Inter sia per quanto riguarda il Chelsea. Poi nel calcio può succedere di tutto, ricordiamo cos’è successo la scorsa estate a luglio. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, però certamente c’è un malcontento di Lukaku e la notizia è che nella sua testa e nelle sue idee l’Inter c’è».