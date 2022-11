Romano: «Lukaku, Inter in trattativa con il Chelsea per altro prestito»

Romelu Lukaku non ha vissuto fin qui una stagione particolarmente memorabile, complice il doppio infortunio subito fin qui. L’Inter, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è in trattativa per prolungare il prestito.

ALTRO PRESTITO – Fabrizio Romano, esperto di mercato, aggiorna riguardo l’intenzione dell’Inter di prolungare il contratto di Romelu Lukaku passando dal Chelsea: «Trattative attese nei prossimi mesi con il Chelsea per prolungare il contratto di prestito per un anno in più».