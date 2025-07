Romano ribadisce: «Lotta Inter-Napoli per Lookman? Falso! Parla solo con l’Inter»

Romano ribadisce una volta per tutte la questione Ademola Lookman. Il nigeriano vuole solo l’Inter e il Napoli non è assolutamente in corsa. Le ultime sull’attaccante.

LA SITUAZIONE – Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, ha confermato l’estraneità del Napoli alla trattativa per Ademola Lookman. Quest’ultimo sta parlando esclusivamente con i nerazzurri di Milano. Ecco il punto dell’esperto di calciomercato: «Parlare di sfida è fuori luogo, il Napoli non lo sta trattando. Si era mosso qualche tempo fa ma non è in trattativa né con agenti né con l’Atalanta. Non corretto che Lookman preferisca il Napoli all’Inter. Il nigeriano sta esclusivamente parlando con l’Inter. Inter e Atalanta continuano i contatti. Da capire se lato nerazzurro di Milano ci sarà uno sforzo anche economico oppure se mantenere questa posizione da 40 milioni di euro, contando sulla volontà del giocatore. L’Atalanta mantiene la sua posizione, vuole accontentarlo, ma i 40 milioni valgono per l’estero e non per l’Italia. Lookman vuole che valgano anche per l’Italia. Si sta continuando a parlare in attesa di capire i prossimi sviluppi. Il Napoli è focalizzato su altre cose, se poi l’operazione tra Inter e Atalanta sfumerà si apriranno altri scenari. Ma ad oggi l’attaccante della Dea vuole solo la Beneamata».