Romano: «Lookman? Ognuno ha le sue ragioni! Chi è vicino al giocatore…»

Fabrizio Romano ha detto la sua su Ademola Lookman. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha parlato della trattativa tra Inter e Atalanta.

PARTITA A SCACCHI – Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha raccontato le ultime sulla vicenda Ademola Lookman: «La questione non è ancora cambiata. Resta la volontà del giocatore di venire all’Inter. Resta l’accordo tra il giocatore e l’Inter. Così come la posizione del club interista di offrire 40 milioni quella dell’Atalanta che rimane sui suoi 50 milioni. Per chi è vicino a Lookman, questa situazione viene raccontata come una partita a scacchi. Ogni parte ha le sue ragioni, c’è l’Inter che vorrebbe prendere il giocatore a quelle condizioni che credeva fossero garantite quelle di uscita, l’Atalanta che vorrebbe una cifra più importante per vendere il giocatore, e poi c’è lo stesso Lookman che crede di aver fatto di tutto e di più per l’Atalanta. In campo e fuori anche nel rispetto che ha avuto fuori. Un anno fa quando poteva andare al Psg, non ci è andato continuando a fare il suo meglio per l’Atalanta. Poi i problemi con Gasperini. Insomma, Lookman vuole andare all’Inter, al momento è una partita a scacchi, vedremo se l’Inter deciderà di migliorare la sua offerta o se deciderà di continuare sulla sua linea».