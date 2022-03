Romano: «L’Inter vuole fortemente un difensore centrale. Cambiaso piace»

Fabrizio Romano, esperto di mercato, in una nuova puntata del podcast Here We Go disponibile su Spotify, ha parlato della situazione mercato per l’Inter, in particolare la difesa.

DIFENSORE CENTRALE – Romano del difensore centrale che tanto piace ai nerazzurri: «Christensen è stato accostato all’Inter, ma andrà al Barcellona al 90%. L’Inter vuole fortemente un altro difensore e da tempo lavorano per Gleison Bremer, è lui il nome per la difesa. L’Inter è convinta sul punto di vista tecnico e tattico, è adatto anche per giocare nella difesa a tre. In questo momento l’affare non è ancora chiuso quindi non parliamo di cifre. Il vero rischio per i nerazzurri è che si possa inserire un club straniero, e ad oggi il primo nome è quello del Bayern Monaco».

NON SOLO – Non solo Bremer, c’è un esterno che piace: «Su Cambiaso lo seguono da tempo l’Inter, l’Atalanta, la Juventus e il Napoli. L’infortunio contro i nerazzurri non è grave quindi fortunatamente rientrerà prima. In estate sentiremo molto parlare di lui perché il Genoa ha capito di poter fare cassa con lui».