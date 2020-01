Romano: “Lazaro-Newcastle, si chiude? Inter convinta che subito dopo…”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha pubblicato un articolo su “Calciomercato.com” per parlare di Valentino Lazaro al Newcastle e non solo

SITUAZIONE – Oltre che su Gabigol al Flamengo, Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha fatto il punto sull’uscita di Valentino Lazaro al Newcastle e sull’arrivo di Victor Moses: “Eriksen è in attesa, Moses e Giroud anche. L’Inter lavora per rinforzarsi ma è concentrata con la sua dirigenza su diverse cessioni: Matias Vecino è in stand-by aspettando proposte concrete, intanto già dai primi giorni della prossima settimana Marotta e Ausilio si aspettano di sbloccare l’uscita di Valentino Lazaro al Newcastle. Il suo agente era presente in tribuna per seguire il match in Premier League dei Magpies, il giocatore è pronto a dire sì e la trattativa per cederlo in prestito con diritto di riscatto procede bene, la convinzione è che Lazaro possa andar via a breve giro per far spazio a Victor Moses“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com