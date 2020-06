Romano: “Lautaro Martinez non si muove, Barcellona su altri! Tonali-Inter…”

Lautaro Martinez, secondo Fabrizio Romano, non lascerà l’Inter perché il Barcellona sta iniziando a pensare ad altri profili. Il giornalista, intervenuto nel corso di “Sky Summer Night”, si è espresso anche su Tonali e la sua valutazione.

ALTRO CHE CLAUSOLA! – Fabrizio Romano è sicuro: «In questo momento non si muove Lautaro Martinez. Nel senso: il Barcellona quella famosa offerta da centoundici milioni non l’ha fatta, e siamo molto vicini al 7 luglio giorno in cui la clausola scade. L’Inter è libera di parlare con Lautaro Martinez, soprattutto è libera di fare il prezzo che vuole dal 7 luglio in poi. Il Barcellona in questo momento è concentrato su altre cose, però non ci sono segnali di una trattativa che sta accelerando. Certamente l’Inter è molto più tranquilla rispetto a qualche settimana fa, quando il Barcellona è arrivato a fare offerte interessanti ma mai vicine ai centoundici milioni di euro richiesti dall’Inter. Possono anche essere novanta e un giocatore, però con una valutazione importante: si è parlato di Junior Firpo, ma senza convincere l’Inter sulla cifra. La prossima settimana capiremo».

CHI ARRIVA? – Romano valuta anche le entrate: «Sicuramente la retrocessione in Serie B può cambiare il prezzo di Sandro Tonali. Non nella mente del presidente Massimo Cellino, che continua a chiedere cinquanta milioni. L’Inter arriva a trenta-trentacinque, forte del sì del giocatore, ed è convinta che nelle prossime settimane il prezzo del giocatore si possa abbassare. Al momento il discorso Tonali rimane assolutamente una priorità dell’Inter, che vuole prendere un giovane forte. Gabriel Jesus se dovesse andare via Lautaro Martinez? Costa tantissimo, siamo ben oltre i novanta milioni. C’è anche il discorso di Sergio Aguero: il prossimo anno può lasciare il Manchester City, che non ha intenzione di liberare Gabriel Jesus. Piace storicamente all’Inter, che lo voleva anni fa, ma adesso diventa inaccessibile. Pierre-Emerick Aubameyang? Se il Barcellona non dovesse prendere Lautaro Martinez potrebbe andare su di lui, a prezzi diversi, altrimenti occhio anche all’Inter»