Romano: “Lautaro Martinez, il Barcellona non molla. Nuova offerta all’Inter”

Lautaro Martinez è il principale obiettivo del Barcellona, con l’Inter però che non intende fare sconti. Dopo che Ausilio mercoledì ha confermato l’interesse dei catalani (vedi articolo) il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, in un articolo per il quotidiano inglese The Guardian, parla di nuova offerta dalla Spagna.

NON SI ARRENDONO – “Il Barcellona rifiuta di rinunciare a inseguire Lautaro Martinez, nonostante l’Inter abbia detto che qualsiasi club interessato all’attaccante argentino dovrebbe pagare per intero la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro. I due club sono stati in trattativa per più di tre mesi, cercando di raggiungere un accordo per Lautaro Martinez, ma Piero Ausilio mercoledì sera ha detto a Sky Sport che l’Inter non vuole cederlo. Il Barcellona però non molla. I due club starebbero continuando a parlare, con i catalani pronti ad alzare l’offerta fino a novanta milioni di euro con un giocatore come parziale contropartita tecnica”.

Fonte: TheGuardian.com – Fabrizio Romano