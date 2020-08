Romano: “L’Inter blocca lo scambio per Eriksen. La vera cifra a bilancio…”

Fabrizio Romano, giornalista italiano ed esperto di mercato, su “Calciomercato.com” parla nello specifico della situazione legata a Christian Eriksen, dato che a soli sei mesi dal suo arrivo si parlava già di una possibile cessione in Premier League.

L’INTER SI OPPONE – L’Inter crede fortemente in Christian Eriksen, e le sue prestazioni in crescendo – soprattutto in Europa League anche se non da titolare – lo dimostrano. Il giornalista Fabrizio Romano chiarisce la situazione legata al centrocampista danese – facendo riferimento al mercato – e parla della cifra finale messa a bilancio: «Si è parlato spesso dell’addio dopo soli sei mesi, Marotta e Ausilio sono convinti di aver fatto un ottimo affare per 27 milioni totali messi a bilancio come cifre finali. A metà luglio si era fatta avanti un’ipotesi di scambio con un club di Premier League per Eriksen, ma l’Inter ha detto subito no opponendosi a questa possibilità. Eriksen sta crescendo, ecco perché la dirigenza nerazzurra parlerà del calciatore solo dopo l’Europa League».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano.