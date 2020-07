Romano (Sky): “Kumbulla, Inter in corsa. Proposta Lazio non convince”

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, l’Inter resta in corsa per Marash Kumbulla del Verona. Nonostante la Lazio abbia presentato un’offerta ufficiale, questa sembrerebbe non convincere il Verona.

ANCORA IN CORSA – Quando sembrava quasi tutto fatto per il passaggio di Marash Kumbulla alla Lazio, la trattativa sembra invece essersi ora raffreddata. L’offerta dei biancocelesti, infatti, non avrebbe convinto il Verona, lasciando così a tutti gli effetti ancora l’Inter in corsa per il giovane difensore che sta disputando un’ottima stagione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul giocatore, da parte dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano a “Sky Sport”: «Su Kumbulla ci sono tante squadre interessate. L’Inter si è mossa da tempo, mentre la Lazio ha fatto una proposta ufficiale che però non ha convinto il Verona: l’offerta dei capitolini è di circa 20 milioni cash più una contropartita tecnica per arrivare a circa 26-27 milioni, ma ancora non c’è l’accordo».