Romano: «Joao Felix-PSG? L’obiettivo principale rimane sempre Skriniar»

Skriniar continua a rimanere un oggetto dei desideri del PSG, nonostante lo slovacco stia ancora trattando il rinnovo con l’Inter. Su Twitter, l’esperto di mercato Romano ha dato un paio di aggiornamenti

OBIETTIVO − Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione mercato del PSG. Skriniar dell’Inter sempre un obiettivo: «Il Paris Saint-Germain non ha mai aperto colloqui concreti per trattare João Félix con l’Atlético Madrid. Non stanno ancora lavorando attivamente su nessuna mossa a gennaio poiché l’obiettivo principale sarà l’estate. Per il PSG Milan Skriniar rimane l’obiettivo principale nel 2023».