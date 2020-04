Romano: “Inter, zero offerte per Skriniar! Kean non in lista, Aubameyang…”

Romano: “Inter, zero offerte per Skriniar! Kean non...

Inter sempre attenta sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Il giornalista Fabrizio Romano, rispondendo alle domande dei tifosi su “Calciomercato.com”, fa il punto sulle idee dei nerazzurri. Focus su Skriniar, Kean, Aubameyang e non solo

IL PUNTO – Di seguito le risposte di Fabrizio Romano sul mercato dell’Inter: «Ad oggi, proposte concrete e reali per Milan Skriniar non ce ne sono. Pierre-Emerick Aubameyang interessa all’Inter ma non è una prima scelta né un nome caldo. Dries Mertens e Olivier Giroud sono due obiettivi, l’Inter ci prova per entrambi ma le trattative a parametro zero sono sempre ‘particolari’. Moise Kean ad oggi non è un nome in lista. Sandro Tonali certamente piace al Milan e ve lo abbiamo raccontato, ma Inter e Juventus sono in corsa da mesi e non hanno alcuna intenzione di mollare. La Fiorentina non ha offerte da 70 milioni da parte di nessuno per Federico Chiesa al momento. Gaetano Castrovilli credo possa rimanere per un altro anno come promesso da Rocco Commisso».

