Romano: “Inter, uno tra Padelli e Berni puÃ² rinnovare. Biraghi in dubbio”

Romano: “Inter, uno tra Padelli e Berni può rinnovare. Biraghi in dubbio”

Condividi questo articolo

Le prime mosse di mercato dell’Inter anticipate da Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”. Il giornalista ed esperto di mercato ha spiegato le situazioni di Biraghi, Padelli e Berni

INCERTO – La risposta di Fabrizio Romano sull’operazione con la Fiorentina per i due terzini sinistri: «Il riscatto di Cristiano Biraghi non è ancora sicuro ma non si esclude di adottare la soluzione alla pari con Dalbert. O un rinnovo del prestito oppure entrambi acquistati per fare plusvalenza».

NE RESTA SOLO UNO? – Romano chiude con la situazione dei due portieri di riserva Daniele Padelli e Tommaso Berni: «Uno dei due portieri può rinnovare».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano