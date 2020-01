Romano: “Inter su Eriksen e Vidal, le strategie nerazzurre”

L’Inter si muove per dare dei rinforzi ad Antonio Conte in questo mercato di gennaio. Il punto di Fabrizio Romano per Sky Sport

IN CORSA PER ERIKSEN E VIDAL – Il punto su Eriksen e Vidal, i due grandi nomi nel mirino della società nerazzurra: «L’Inter si è iscritta alla corsa per Erisken che sta facendo la differenza nel Tottenham. Ha deciso di non rinnovare e l’Inter si è informata cominciando a ragionare per giugno, ma il Tottenham lo venderebbe anche adesso a una cifra più bassa. L’Inter deve rifletterci perché prenderlo a giugno costerebbe tanto. Vidal è seguito da tempo, Antonio Conte lo vuole fermamente da settimane, l’Inter prova a inserirsi tra le fratture che ci sono, c’è una guerra legale. La sua cessione non è semplice, l’Inter continuerà a insistere, Vidal è l’obiettivo per subito, Eriksen per giugno».

GIROUD E ALTRI – Ci sono altri nomi nel mirino dei nerazzurri come Giroud: «E’ un altro giocatore in scadenza, è una situazione diversa, ha cinque anni in più e fa richieste elevate. L’Inter sta pensando se ne vale la pena, esiste l’idea di un attaccante e di un esterno sinistro. Per Marcos Alonso non si va sotto i 35 milioni, il nome alternativo è Acuña, in casa dei nerazzurri si sta pensando anche a lui».