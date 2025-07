Romano: «L’Inter spalanca le proprie porte all’uscita di Calhanoglu»

Fabrizio Romano convinto ormai che Calhanoglu possa lasciare l’Inter, a maggior ragione dopo le parole dure di Lautaro Martinez e soprattutto Beppe Marotta. Il suo pensiero.

PORTE SPALANCATE ALL’USCITA DI CALHA – In casa Inter è nato il caso Hakan Calhanoglu, dopo le brusche parole di Lautaro Martinez prima e Beppe Marotta poi nel post partita di Inter-Fluminense. Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, si è concentrato appunto sulla situazione legata al numero 20 turco. Ecco cos’ha raccontato: «Il messaggio di Lautaro Martinez è stato fortissimo ma senza nomi e cognomi, ma i nomi e i cognomi li ha fatti il presidente Beppe Marotta che ha fatto riferimento ad Hakan Calhanoglu. Una cosa mai vista prima. L’Inter spalanca le proprie porte all’uscita di Calhanoglu. Dopo queste dichiarazioni è difficile che si possa continuare insieme, ma ad oggi il club non ha ricevuto alcuna offerta dal Galatasaray. Lui vuole il Galatasaray e i turchi sognano di portarlo a casa. La sua partenza diventa probabile e possibile nei prossimi giorni. Marotta dice anche che ci vogliono i presupposti. Vedremo cosa accadrà ma non solo per Calhanoglu». Una volta rientrata a Milano, la dirigenza interista parlerà con il turco e finalmente si deciderà il da farsi.