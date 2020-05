Romano: “Inter, si tratta per il rinnovo di Brozovic! Mertens e Icardi…”

L’Inter valuta le mosse di mercato per la prossima stagione. Fabrizio Romano, esperto di mercato di “Sky Sport”, ha risposto anche alle domande dei tifosi nerazzurri su “Calciomercato.com”

IL PUNTO – Così Fabrizio Romano: «Il futuro di Dries Mertens? Questo purtroppo lo sa soltanto lui. Appena lo farà, informerà comunque il Napoli per correttezza. L’Inter è in prima fila, il Chelsea insiste anche con Lampard personalmente. Mauro Icardi reintegrato? Al momento l’Inter sta programmando tutt’altro attacco, senza Icardi coinvolto. La speranza è che il PSG lo riscatti. Non c’è il nome di Joao Cancelo in lista, almeno al momento. L’Inter sta trattando il rinnovo di Marcelo Brozovic, senza fretta. Si potrà fare nei prossimi mesi».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano