Romano: “Inter, Sensi verso il riscatto! Boga intriga, Joao Cancelo…”

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano ha risposto ad alcune domande sul mercato dell’Inter. Il giornalista, su “Calciomercato.com”, dopo aver chiarito la situazione dei prestiti con diritto di riscatto si esprime su altri fronti

ESTERNI – Fabrizio Romano sugli esterni per il mercato dell’Inter: «Cancelo non è una priorità perché Conte preferisce esterni di sacrificio e non solo di spinta, come nel caso dell’iperoffensivo laterale del Manchester City. Emerson piace tanto ed è un nome da tenere in considerazione, seppur non il primo della lista».

SASSUOLO – Romano risponde così sul riscatto di un ex Sassuolo e su un talento emergente della società emiliana: «Stefano Sensi va verso il riscatto, non ci sono particolari dubbi. Boga è un nome che intriga l’Inter come tanti altri club; non ci sarà alcun prestito per lui, solo cessione definitiva».

AUSILIO – Infine, Romano chiarisce la posizione del direttore sportivo dell’Inter: «Sì, ha rinnovato il suo contratto da dicembre».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano