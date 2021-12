Romano: «Inter-Onana accordo, manca solo una cosa. Nandez? Niente»

Onana ha un accordo con l’Inter e ormai mancano solo le firme per il prossimo portiere dei nerazzurri (vedi approfondimento). Romano, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto sull’operazione nel suo podcast Here We Go, rispondendo anche alle domande su de Vrij e Nandez.

CALCIOMERCATO NERAZZURRO – Il giornalista Fabrizio Romano ha spiegato come stanno le cose tra l’Inter e il portiere dell’Ajax André Onana, commentando anche le ultime notizie di mercato su Stefan de Vrij e Nahitan Nandez: «Onana? So che c’è un accordo verbale, poi lo devono firmare. Ho visto molti rumors sul Barcellona, ma c’è un accordo con l’Inter. Sarà un contratto di quattro anni, deve solo essere firmato, ma sarà per la prossima estate, giugno 2022. De Vrij al Tottenham? No, al momento non ci sono trattative. Nandez? Ora non c’è niente».