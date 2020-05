Romano: “Inter oltre i 30 mln per Tonali, si sente in vantaggio! Godin…”

Aggiornamenti sul mercato dell’Inter da parte di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato di SkySport ha risposto alle domande dei tifosi nel consueto appuntamento su “Calciomercato.com”. Il giornalista fa chiarezza sulla situazione di Tonali in entrata e quella di Godin in uscita

ENTRATA E USCITA – Di seguito le risposte di Fabrizio Romano: «L’Inter ascolterà offerte per Diego Godin e la convinzione è che possano arrivare proposte; ma al momento non c’è niente di concreto. Sandro Tonali già della Juventus? No, Tonali non è ancora di nessuno se non del Brescia. L’Inter rilancia anche oltre i 30 milioni e lavora forte lato giocatore, si sente in vantaggio da settimane; la Juve non ha ancora mollato e la sfida è aperta come lo è stata per Dejan Kulusevski».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com