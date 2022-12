Romano: «L’Inter non accetta scambi per Dumfries, niente Arsenal per lui»

Fabrizio Romano ha parlato a Caught Offside riguardo Dumfries, obiettivo di mercato di molti big club della Premier League.

ARSENAL – L’Arsenal è l’ultima squadra della Premier League che si è iscritta alla corsa per Denzel Dumfries. I Gunners pensavano a uno scambio per arrivare all’olandese. Secondo Fabrizio Romano, l’Inter ascolterà solo offerte importanti, nessuno scambio: «L’Inter non è alla ricerca di scambi per Denzel Dumfries. O verrà pagato e non poco, o nulla, queste sono le loro condizioni. La loro priorità è tenerlo almeno fino a fine stagione. Nonostante l’intenzione dell’Arsenal di intavolare uno scambio con Takehiro Tomiyasu. Io non penso che l’Arsenal farà un grande investimento per l’olandese». Così l’esperto di calciomercato sulla situazione del laterale destro.