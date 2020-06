Romano: “Inter, nessuna trattativa per Sarr! La veritÃ  su altri 4 nomi”

Romano: “Inter, nessuna trattativa per Sarr! La verità su altri 4 nomi”

Condividi questo articolo

Sul mercato dell’Inter ha fatto chiarezza Fabrizio Romano, esperto di mercato di “Sky Sport”. Il giornalista ha risposto alle domande dei tifosi su “Calciomercato.com”, smentendo la pista Sarr (vedi articolo) e altri quattro nomi

NULLA DI CONCRETO – Di seguito le risposte di Fabrizio Romano sui nerazzurri: «In questo momento non c’è una trattativa per Sarr all’Inter. In questo momento tra Hector Bellerin e l’Inter non c’è nulla. Se qualcuno tra Alvaro Morata, Pedro e Nicolò Zaniolo è un obiettivo reale dei nerazzurri? Fino ad ora nessuno di loro».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com