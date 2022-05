Romano: «Inter-Lukaku oggi l’incontro, ma affare complicato. Il Chelsea…»

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato dell’affare legato a Romelu Lukaku, che vuole tornare in Italia e si è proposto all’Inter.

COMPLICATO – L’Inter oggi incontrerà l’avvocato di Romelu Lukaku per capire le reali possibilità per un possibile ritorno. Secondo Fabrizio Romano, però, l’affare resta complicato: «La dirigenza dell’Inter oggi incontrerà l’avvocato di Romelu Lukaku. L’attaccante belga sogna di tornare all’Inter, ma con il Chelsea non ha ancora parlato di formula, stipendio e altro. L’affare resta complicato poiché il club inglese ha pagato 115 milioni un anno fa».