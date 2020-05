Romano: “Inter-Juventus, dopo Tonali duello Castrovilli. La sensazione”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato della nuova sfida di mercato tra Inter-Juventus: dopo Sandro Tonali, ecco Gaetano Castrovilli

BATTAGLIE – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sul nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus per Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. “In principio era Kulusevski, poi Eriksen ed è tutt’altro che finita. Perché se l’estate che verrà porterà Juventus e Inter a sfidarsi su Sandro Tonali (coi nerazzurri in pole) in maniera seria e senza esclusione di colpi, si sta già lavorando in prospettiva su un altro giocatore che sarà oggetto di contesa tra Marotta e Ausilio da una parte, Paratici dall’altra: Gaetano Castrovilli farà discutere e non si escludono sorprese, in proiezione 2021 al momento perché da parte della Fiorentina è stata ampiamente annunciata l’intenzione di trattenerlo per un altro anno cui dovrà seguire una proposta di contratto importante, a quel punto si potrà considerare blindato Gaetano che a Firenze sta benissimo. Ma a lungo termine, la sfida è già partita“.

FRONTE – Romano aggiunge sulla sfida tra Inter e Juventus per Castrovilli. “L’Inter ci sta lavorando da mesi perché Antonio Conte stravede per Castrovilli, la dirigenza nerazzurri ha ottimi rapporti con la Fiorentina e fa leva proprio su questi per farsi strada e preparare l’operazione in ottica futura, le tempistiche sono ancora tutt’altro che definite proprio perché Commisso ha alzato un muro attorno alla mezz’ala della Nazionale. La Juventus però non concede un centimetro e rimane informata su ogni sviluppo che riguarda Castrovilli, dai sondaggi esteri fino all’ipotetico rinnovo, c’è la sensazione che possa essere un acquisto ‘da Juve’ per ringiovanire e rinforzare un centrocampo che sul fronte mezz’ali ha bisogno di interventi. Tanto passerà dalla Fiorentina che intende tenerlo ancora con sé, ma dopo Tonali sarà l’ora di Castrovilli: l’Inter ci lavora con forza ma è tutt’altro che sola, la Juventus in gran segreto sta spingendo. La sfida dà la sensazione di essere appena iniziata“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com