Romano: “Inter, Joao Cancelo non prima scelta! Il punto su Perisic e Icardi”

Sul mercato dell’Inter riferisce novità importanti il giornalista Fabrizio Romano. Rispondendo ad alcune domande su “Calciomercato.com” (vedi prima parte), l’esperto di mercato fa il punto sulle cessioni di Perisic e Icardi. Chiosa finale su Joao Cancelo

MERCATO INTER – Così Fabrizio Romano: «Corentin Tolisso? Ad oggi si ragiona solo su Ivan Perisic perché il Bayern pensa di riuscire a trovare un modo per riscattarlo più avanti, non su uno scambio. Che sconto vuole il PSG per Mauro Icardi? Ritiene eccessivi i 70 milioni perché fissati un anno fa, oggi i prezzi di tanti giocatori sono calati: si scenderebbe sotto i 60, ma l’Inter non vuole. Joao Cancelo? Al momento non è la prima scelta per la fascia destra».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com