Romano: “Inter, incontro anche con l’agente di Kumbulla! Poi vertice Radu”

L’Inter è molto attiva in queste ore sul mercato. Fabrizio Romano, inviato di “Sky Sport” sotto la sede nerazzurra, ha già riferito di un incontro con l’agente di Amrabat col quale si è parlato anche di un giovane talento (vedi articolo). Arrivano però altri aggiornamenti, riguardanti l’arrivo degli agenti di Kumbulla e Radu

VIA VAI IN SEDE! – Così Fabrizio Romano: «Oltre a Sofyan Amrabat nuovo confronto pochi minuti fa con gli agenti di un altro giocatore del Verona, il difensore Marash Kumbulla. Classe 2000, il suo agente è entrato poco fa nella sede dell’Inter. Vuole prenotarlo per la prossima stagione, l’Inter sta cercando di ottenere una corsia preferenziale ma attenzione al Napoli, che sta provando a prenderlo dopo aver chiuso per Amir Rrahmani per quattordici milioni di euro. Incontro per Kumbulla, poi in questi minuti è arrivato anche l’agente di Ionut Andrei Radu, portiere del Genoa chiuso dall’arrivo di Mattia Perin. Oscar Damiani si è confrontato con la dirigenza dell’Inter, perché bisogna chiarire la situazione del portiere. L’Inter deciderà se riportarlo subito a casa o mandarlo altrove. Tante trattative per l’Inter, su tutte lo scambio con la Roma fra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola».