Romano: “Inter in vantaggio sulla Juventus per Tonali! Mertens? Segnali”

Sul mercato dell’Inter arrivano notizie fresche da Fabrizio Romano. Il giornalista di SkySport, rispondendo su Twitter a due domande di tifosi interisti, ha spiegato come stanno le cose per Tonali e Mertens

AGGIORNAMENTI – Fabrizio Romano aggiorna così le situazioni di mercato più calde in casa nerazzurra: “Da dicembre Dries Mertens ha offerta dell’Inter in mano e ha cambiato idea più volte (vedi rinnovo promesso al Napoli a febbraio, poi lui stesso ha frenato). I segnali all’Inter continuano ma non risultano firme ancora, se darà l’ok più avanti lo diremo! L’Inter è molto avanti per Sandro Tonali ma non è ancora un’operazione conclusa tra club. E la Juventus non ha intenzione di mollarlo, sta continuando a lavorarci. Ma oggi, l’Inter è in vantaggio. Poi è metà maggio e ci vorrà ancora un po’ per il traguardo”. Di seguito i tweet del giornalista sul centrocampista del Brescia e l’attaccante del Napoli, obiettivi sensibili della società nerazzurra.

"Here we go" quando è fatta 🙂 da dicembre Mertens ha offerta dell'Inter in mano e ha cambiato idea più volte (vedi rinnovo promesso al Napoli a febbraio, poi lui stesso ha frenato). I segnali all'Inter continuano ma non risultano firme ancora, se darà l'ok più avanti lo diremo! — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2020