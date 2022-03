Romano: «Inter in vantaggio per Bremer! Si studia l’operazione col Torino»

Romano, noto esperto di mercato, nel suo podcast The Here We Go disponibile su Spotify ha parlato della reale trattativa dell’Inter per Gleison Bremer. Passi avanti del club nerazzurro che adesso è avanti a tutti, si lavora per trovare la formula giusta con il Torino.

IN VANTAGGIO – Fabrizio Romano ha aggiornato riguardo la trattativa tra il club nerazzurro e il Torino per quanto riguarda il difensore brasiliano: «Da fine gennaio l’Inter è forte su Gleison Bremer, tant’è che i nerazzurri sono davanti a tutti, e lui è pronto a dire sì. Lato Torino, invece, si sta studiando una possibile operazione, che può essere legata a una struttura abbastanza creativa, un po’ come l’operazione Robin Gosens con l’Atalanta, quindi prestito che diventa obbligo a condizioni facili. L’Inter è molto avanti e sta spingendo per arrivare al traguardo nei prossimi mesi».