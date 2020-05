Romano: “Inter, il punto sui riscatti di Perisic e Joao Mario. Werner…”

Altre risposte sul mercato dell’Inter da Fabrizio Romano oltre agli aggiornamenti sul futuro di Icardi (vedi articolo). Il giornalista di “Sky Sport”, su “Calciomercato.com”, fa anche il punto sui riscatti di Perisic e Joao Mario

MERCATO NERAZZURRO – Le risposte di Fabrizio Romano sul mercato dell’Inter: «Filip Kostic? In questo momento non è in cima alla lista, niente di concreto. Per Joao Mario non ha ancora deciso la Lokomotiv Mosca, per Ivan Perisic l’Inter spera nel riscatto (del Bayern Monaco, ndr) con più fiducia. Roberto Gagliardini e Matias Vecino? Più facile che vada via Vecino per fare cassa. Timo Werner entra in gioco solo se Lautaro Martinez parte. In ogni caso, Valentino Lazaro al Lipsia piace da tempo ma non se ne è parlato nell’ambito di questo affare».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com