Romano: «L’Inter ha cercato Khusanov! Una certezza in estate»

Fabrizio Romano è ospite questa sera del programma su Twitch Viva el Futbol. L’uomo del mercato calcistico ha dato un retroscena sul mese di gennaio dell’Inter.

DIFENSORE – Abdukodir Khusanov è il difensore acquistato dal Manchester City a gennaio per rinforzare il reparto di Pep Guardiola. Il giocatore è un classe 2004 dell’Uzbekistan arrivato dalla Ligue 1, precisamente dal Lens per 40 milioni di euro. Una cifra folle per il mercato invernale e impossibile da pareggiare per le altre squadre, specialmente quelle italiane. L’Inter lo ha provato sulla propria pelle ed a testimoniarlo è stato proprio Fabrizio Romano su Viva el Futbol.

Khusanov-Inter, il retroscena di Fabrizio Romano

RETROSCENA – Fabrizio Romano infatti ha detto: «L’Inter a gennaio ha fatto un pensiero per Khusanov cercandolo per l’estate. Poi arriva però il Manchester City e non c’è storia con nessuno per i soldi sul tavolo. L’Inter comunque farà un grande difensore da giugno in poi». Il club nerazzurro perciò farà movimenti importanti nei prossimi mesi sul mercato. Uno tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij lascerà Milano, probabilmente il primo a causa dei problemi fisici riscontrati nelle scorse settimane. La dirigenza sta pensando al potenziale sostituto e ha in mente di portare un nome non indifferente alla corte di Simone Inzaghi.