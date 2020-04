Romano: “Inter, Griezmann provocazione! Idea Vertonghen, Meunier no”

Quali saranno le prime mosse di mercato dell’Inter nei prossimi mesi? Fabrizio Romano ha risposto alle domande dei tifosi su “Calciomercato.com”. Ecco il punto sui nerazzurri, a partire dalla suggestione Griezmann

IDEE NERAZZURRE SUL MERCATO – Le risposte di Fabrizio Romano sull’Inter: «Antoine Griezmann? Più che una realtà, una provocazione: guadagna 18 milioni all’anno più premi… troppi. Jan Vertonghen è solo un’idea, Thomas Meunier al momento no. Diego Godin? Al momento ha più proposte in Premier ma non c’è ancora alcuna trattativa avanzata. Ci sono valutazioni in corso su diversi portieri che piacciono come Juan Musso, intanto in casa c’è Ionut Radu che ha talento e che l’Inter come vice per il prossimo anno non sottovaluta, anzi. Marcos Acuna non è una prima scelta a sinistra. Robin Gosens alternativa a Marcos Alonso? Può esserlo, ma l’Atalanta ha già rifiutato 25 milioni dal Lione. Memphis Depay? Non è un obiettivo al momento».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano