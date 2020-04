Romano: “Inter, Giroud con Mertens possibile! Izzo, Vecino e Gagliardini…”

Altre risposte (vedi prima parte) sul mercato dell’Inter da Fabrizio Romano. Il giornalista, sul sito “Calciomercato.com”, prosegue il suo punto sulle mosse nerazzurre con un focus sul possibile doppio colpo a zero Giroud-Mertens

RAFFICA DI NOMI – Così Fabrizio Romano sugli altri nomi nerazzurri: «Olivier Giroud e Dries Mertens? L’Inter prenderà due attaccanti quindi potrebbe valutare anche entrambi. Arturo Vidal? Tra questi tre, certamente Giroud è il giocatore più accessibile su cui l’Inter lavora. Armando Izzo piace ma non è la prima scelta in difesa; non si sta ragionando su uno scambio con Andrea Pinamonti, può essere una soluzione interessante ma oggi non è una trattativa. Roberto Gagliardini ha più chances di rimanere rispetto a Matias Vecino che potrebbe andare in Premier League, senza scambi. Paul Pogba guadagna una cifra inavvicinabile. Sandro Tonali piace tantissimo all’Inter, così come Corentin Tolisso che però ha condizioni economiche più impegnative».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano