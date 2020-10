Romano: “Inter e Chelsea stanno trattando per il ritorno di Moses”

Fabrizio Romano tramite il suo profilo Twitter riporta che il Chelsea è in trattativa con l’Inter per il ritorno a Milano di Victor Moses.

RITORNO POSSIBILE – Inter-Moses, una storia che può ricominciare. Dopo gli ultimi sei mesi il nigeriano è un’opzione calda per l’ultimo giorno di mercato. Fabrizio Romano riporta che il Chelsea sta trattando coi nerazzurri per un nuovo prestito. Ecco il suo tweet:

Chelsea will announce that Tiemoué Bakayoko is joining Napoli on loan and are in talks with Inter for Victor Moses [on loan too].

Nothing advanced for Emerson Palmieri to Juventus [he’s not close] and Toni Rüdiger to AC Milan [Spurs considering him just as backup option] 🔵 #CFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020