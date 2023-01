Romano: «Inter, contratto prolungato per Darmian! Incontro con altri due»

L’Inter da qualche settimana ha intensificato i contatti con i giocatori in scadenza, proprio per tutelarsi ed evitare altri casi come quello di Milan Skriniar. L’esperto di mercato Fabrizio Romano fa il punto della situazione, partendo da quello più “semplice”, vale a dire Matteo Darmian.

CONTRATTO PROLUNGATO – Fabrizio Romano fa il punto dei prossimi rinnovi in casa Inter, partendo dal jolly italiano: «L’Inter prolungherà di un altro anno l’accordo di Matteo Darmian. Poi ci saranno colloqui anche con Hakan Çalhanoglu e poi con Alessandro Bastoni per offrire loro un nuovo contratto. Entrambi sono in scadenza con l’Inter a giugno 2024».