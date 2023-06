Romano: «Inter e Chelsea si vedranno presto: Koulibaly primo obiettivo»

L’Inter ha un obiettivo ben preciso per il reparto difensivo: si punta ad arrivare al profilo di Kalidou Koulibaly (vedi QUI). Presto ci saranno i contatti diretti con il Chelsea, come reso noto da Fabrizio Romano su Twitter.

NOVITÀ − Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riferito su Twitter le ultime novità sulla questione legata a Kalidou Koulibaly. Queste le ultime novità: «Le conversazioni tra Inter e Chelsea avranno luogo molto presto. Kalidou Koulibaly, obiettivo prioritario dell’Inter come svelato lunedì in attesa che il Chelsea chiarisca le condizioni dell’affare».

