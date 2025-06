Romano rimarca: «Inter su Bonny e Leoni! Attenzione alle contropartite»

L’Inter e il Parma si sono incontrate, nella giornata di ieri 11 giugno, per discutere di varie situazioni di mercato di interesse comune: Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni al centro delle conversazioni, come riferito da Fabrizio Romano.

LA SITUAZIONE – I rappresentanti dell’Inter hanno incontrato le proprie controparti del Parma per dialogare su vari dossier di mercato che potrebbero scaldarsi nelle prossime settimane. Ad esprimersi sul punto è stato il giornalista Fabrizio Romano, che ne ha parlato in questi termini sul suo canale Youtube: «Hanno parlato di diversi giocatori, soprattutto di Bonny: il francese resta un obiettivo di mercato dei nerazzurri, oltre che del Napoli. Si continua a parlare per Bonny e Hojlund, ma ci vorrà un po’ di pazienza da parte della squadra meneghina. L’Inter ha chiesto ulteriori informazioni su Giovanni Leoni, per il quale i nerazzurri continuano a lavorare. In questo modo, si è voluto capire le intenzioni del Parma, squadra che intende trattenere il giovane difensore anche se sa che non sarà semplice».

Romano chiosa sulla posizione dell’Inter: il punto

LO SCENARIO – Romano ha così concluso sui piani dei nerazzurri per il futuro, sottolineando il potenziale ruolo di calciatori ora presenti in rosa: «Certamente l’Inter si è posizionata per aspettando come si potrà avanzare sul fronte delle contropartite». – Romano ha così concluso sui piani dei nerazzurri per il futuro, sottolineando il potenziale ruolo di calciatori ora presenti in rosa: «Certamente l’Inter si è posizionata per Bonny e Leoni