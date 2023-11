Romano: «Inter, in arrivo un attaccante a gennaio. Il nome»

Romano, nel corso di Propaganda Live su LA7, ha dato la sua top five sulla sessione invernale di calciomercato. Tra i tanti punti, anche l’Inter.

ATTESA – L’Inter guarda con attenzione al mercato invernale, e questo lo sa anche Fabrizio Romano. Il noto esperto di mercato, durante la puntata di Propaganda Live su LA7, ha lanciato la sua personalissima top five di quello che potrebbe succedere a gennaio. Tra i tanti temi, anche il nome del probabile attaccante dei nerazzurri: «Mehdi Taremi, attaccante del Porto che l’anno scorso stava per prenderlo il Milan, l’hanno trattato tante squadre. Adesso potrebbe andare all’Inter, ci sta pensando per avere un attaccante in più a gennaio visto che Marko Arnautovic si è fatto male più volte. Potrebbe essere il nome giusto in attacco per l’Inter».