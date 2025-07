Romano ribadisce: «Inter aperta alla cessione di Sommer! Atteso uno step»

Fabrizio Romano ha indicato gli ultimi aggiornamenti legati al futuro di Yann Sommer, portiere dell’Inter su cui si è posato l’interesse del Galatasaray. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Romano ha così parlato sul suo canale Youtube del futuro del portiere svizzero dell’Inter: «Da monitorare la situazione legata a Yann Sommer, che può partire quest’estate. Quando ci sono state le prime chiamate del Galatasaray, non mi risulta che l’Inter abbia chiuso alla sua cessione. Anzi, c’è un’apertura dei nerazzurri a lasciarlo andare se il giocatore dovesse decidere di accettare il trasferimento. Il Galatasaray vede nello svizzero uno dei candidati per la sua porta. Poi, l’Inter e la squadra turca dovranno parlarsi anche per la questione Calhanoglu».

Sommer e non solo, segui tutte le notizie di calciomercato a tema nerazzurro su Inter-News