Romano: “Inter, agente Amrabat in sede. Proposto anche un talento”

Amrabat per l’Inter? Non può succedere a gennaio, avendo già giocato per Club Brugge e Verona in stagione, ma nella prossima stagione sì. Fabrizio Romano, in collegamento fuori dalla sede dell’Inter per Sky Sport 24, annuncia che il suo agente sta parlando con la dirigenza nerazzurra anche di un altro giocatore.

DOPPIO NOME IN VISTA – Sofyan Amrabat sembrava destinato al Napoli, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. Secondo Fabrizio Romano ora è possibile un inserimento dell’Inter: «Il suo agente è arrivato pochi minuti fa e ha fatto visita alla dirigenza. Sappiamo essere un giocatore che interessa al Napoli, sappiamo esserci un accordo per giugno col Verona per lui e Amir Rrahmani, ma su Amrabat non è ancora chiusa. Il suo agente ha fatto una visita all’Inter per avere un confronto, ricordiamo sempre che si tratta per la prossima stagione perché Amrabat non può trasferirsi per regolamento. Aggiungo anche un altro nome: con questo agente si è parlato di un talento molto interessante del Manchester United. Si chiama Tahith Chong, classe 1999 in scadenza di contratto a giugno. È un esterno molto rapido che non sta trovando spazio, Amrabat piace molto all’Inter per giugno ma anche Chong in scadenza di contratto».