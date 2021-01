Romano: Â«Icardi un giorno alla Juventus? Una clausola in favore dell’InterÂ»

Romano: «Icardi un giorno alla Juventus? Una clausola in favore dell’Inter»

Mauro Icardi PSG

Icardi, una curiosa clausola in favore dell’Inter qualora il calciatore dovesse essere ceduto un giorno alla Juventus. Ne parla Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, giornalista italiano ed esperto di mercato.

RETROSCENA CLAUSOLA – Icardi, un nuovo retroscena legato a una clausola in favore dell’Inter. Qualora il Paris Saint-Germain – che la scorsa stagione ha esercitato il diritto di riscatto per il centravanti argentino -, decidesse di cederlo alla Juventus, dovrà pagare una clausola ai nerazzurri: «La clausola in merito è molto chiara: Icardi oggi è del PSG, ma se il club francese vorrà cederlo alla Juve, dovrà versare altri 15 milioni ai nerazzurri oltre ai 50 milioni già pagati. Così è stato raggiunto l’accordo perché la convinzione della dirigenza nerazzurra era che il PSG potesse davvero rivendere subito Mauro Icardi alla Juventus, vista la stima di Paratici».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com